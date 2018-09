Monschau.

Aus Bürgerkreisen ist immer wieder einmal der Ruf nach mehr Zusammenarbeit unter den drei Nordeifelgemeinden zu vernehmen. So wurde vor Jahren der Wunsch geäußert, statt zwei kleiner Schwimmbäder in Monschau und Simmerath ein größeres gemeinsames an der Schnittstelle beider Kommunen zu bauen, woraus bekanntlich nichts wurde.