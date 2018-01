Mützenich.

Auch am Tag danach sind die wilden Weiber los: Der beliebte und traditionsreiche Möhneball in Mützenich findet auch in diesem Jahr im Schützenhaus am Dorfplatz statt. Termin für das wilde Treiben der jecken Weiber ist wie immer der Freitag nach Weiberfastnacht, in diesem Jahr Freitag, 9. Februar. Ausrichter ist wie immer der Musikverein „Eintracht“ Mützenich.