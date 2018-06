Nordeifel - Mobile Jugendarbeiter als Ansprechpartner für Jugendliche

Nordeifel.

Die mobilen Jugendarbeiter Lara Brammertz und Domenik Delsemmé sind in der Nordeifel Ansprechpartner für Jugendliche – und für diese sind sie viel unterwegs. Denn die mobile Jugendarbeit ist, wie der Name vermuten lässt, das Pendant zu festen Offenen Jugendeinrichtungen, wie beispielsweise dem Jugendcafé in Simmerath oder dem Jugendhaus in Rott.