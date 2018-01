Huppenbroich.

Man hatte es nicht eilig bei der Mitgliederversammlung des Ortsvereins Huppenbroich und gab den nicht so pünktlich eintreffenden Parteifreunden ein „akademisches Viertel“, bevor der Vorsitzende Jens Wunderlich die Runde begrüßte. Mit Rückblick auf das vergangene Jahr erklärte Wunderlich, dass sich der Vorstand 2017 lediglich einmal getroffen habe, dies sei jedoch nicht weiter tragisch, denn gerade im digitalen Zeitalter bestehe die Möglichkeit, wichtige Infos auch auf kurzem Wege an die Vorstandsmitglieder weiterzuleiten. Eines der großen Themen sei auch in diesem Jahr die ehemalige Schule.