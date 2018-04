Nordeifel - Mit Pfadfindern nach Reinartzhof zur Andacht wandern

Nordeifel.

Die Raerener Pfadfinder organisieren wieder eine Wanderung nach Reinartzhof mit anschließender Andacht und kleiner Stärkung am Dienstag, 1. Mai. Ebenfalls bieten sie wieder einen Fahrdienst an, der um 13.30 Uhr an der Schützenhalle Petergensfeld startet – um Anmeldung wird gebeten.