Vogelsang - Mit der Familie auf sommerlicher Erkundungstour im Nationalpark-Zentrum Eifel

Vogelsang. Wer ist im kühlen Bachlauf unterwegs? Warum ist es im Buchenwald immer angenehm kühl, und was macht die Mauereidechse auf dem heißen Schiefer? Mit anderen Worten: Was passiert, wenn es im Nationalpark Eifel Sommer ist? Antworten finden Groß und Klein bei der Sommer-Erkundungstour durch die Erlebnisausstellung „Wildnis(t)räume“ im Nationalpark-Zentrum Eifel.

Im Anschluss an die Erkundungstour findet noch eine Bastelstunde statt, bei der die jungen Besucher kreativ werden können.

Die sommerliche Erkundungstour findet vom 14. Juli bis zum 26. August, jeweils samstags und sonntags, ab 14 Uhr statt. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Termine für die Sommer-Erkundungstour sind: samstags am 14., 21. und 28. Juli sowie 4., 11., 18. und 25. August; sonntags am 15., 22. und 29. Juli sowie 5., 12., 19. und 26. August. Die 2000 Quadratmeter große Erlebnisausstellung mit über 50 Tast-Installationen, Modellen und Tierpräparaten regt Besucher aller Altersklassen zum Staunen, Entdecken, Mitmachen und Träumen an.

Die gesamte Ausstellung ist barrierefrei erlebbar, mehrsprachig und auch für seh- und hörbehinderte Gäste gestaltet. Geführte Erkundungstouren und Gruppenangebote werden vom Nationalpark-Zentrum angeboten, die Ausstellung ist täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Die geführten Erkundungstouren durch die Ausstellung finden täglich um 14 Uhr, Samstag, Sonntag sowie feiertags um 11 und 14 Uhr statt.