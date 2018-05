Vogelsang - Mit den Jüngsten in die „Wildnis(t)räume“ bei vergünstigter Anreise

Vogelsang. Das Wesen der „Wildnis“ begreifen – Tiere entdecken, auch die Vorschulkinder aus den Kindertagesstätten sind dazu eingeladen, selbst zu erkunden und gemeinsam die Erlebnisausstellung „Wildnis(t)räume“ in Vogelsang zu erobern.

Neu ist, dass der Förderverein Nationalpark Eifel für die Teilnahme am Vorschulprogramm die Hälfte der Fahrtkosten erstattet, solange das Budget reicht.

Neues Programm für Kitas

Seit September 2016 lockt die Erlebnisausstellung „Wildnis(t)räume“ des Nationalpark-Zentrums Eifel. Auf 2000 Quadratmetern befinden sich Tast-Installationen, Modelle und Tierpräparate, die zum Staunen, Entdecken und Mitmachen einladen. Die gesamte Ausstellung ist barrierefrei erlebbar. Neu ist das für Kindertagesstätten entwickelte Programm. Es bietet eine kurze und eine lange spielerisch begleitete Erkundungstour für Fünf- bis Siebenjährige.

Bei der Erkundungstour für Vorschulkinder (Dauer: 90 Minuten). durch die Erlebnisausstellung steht das eigene und das gemeinsame Entdecken und Zeigen im Vordergrund. Auch das Ausprobieren der spielerischen Ausstellungselemente kommt nicht zu kurz.

Nei der Maxi-Erkundungstour für Vorschulkinder (Dauer: 135 Minuten) versammeln sich die Kinder anschließend noch im Turmzimmer. Dort dürfen sie ein Stück Ausstellung mitgestalten. Sie bemalen die Wand mit dem, was ihnen in der Natur am besten gefällt, oder setzen sich im Kreis zusammen und spielen „tierische Spiele“.

Die Programme werden vom erfahrenen Personal begleitet und sind auch für inklusive Gruppen geeignet. Die Gruppen sollten zwischen vier und 15 Kindern groß sein. Die Kosten bei vier bis 15 Kindern belaufen sich für die Erkundungstour inklusive Ganztageseintritt auf 60 Euro. Jedes weitere Kind bis 20 Kinder zusätzlich 4 Euro. Eine Maxi-Erkundungstour kostet 75 Euro und jedes weitere Kind bis 20 Kinder plus 5 Euro. Der Verein erstattet bis zu 50 Prozent der Fahrtkosten, bis maximal 150 Euro. Die Förderung gilt für 2018 - solange der dafür vorgesehene Etat reicht.

Buchung über Zentrum

Buchungen, weiterführende Informationen und Antragsformular für den Fahrtkostenzuschuss über das Nationalpark-Zentrum Eifel bei Martina Höller, Telefon 02444/9157411, E-Mail: info@nationalparkzentrum-eifel.de, Internet: www.nationalparkzentrum-eifel.de.

Neben diesen für Kitas konzipierten Programmen, gibt es eine ganze Palette weiterer Angebote für Schulkinder, Jugendliche und Erwachsene.