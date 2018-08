Mit diesen Angeboten geht es weiter

Die Walderlebnistage der Gemeinde Simmerath in Kooperation mit dem Forstamt Rureifel-Jülicher Börde werden am heutigen Donnerstag, 23. August (9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr), fortgesetzt. Das Thema lautet: „Waldwerkstatt“ für Kinder von 8 bis 12 Jahren mit Begleitung. Zu den gleichen Zeiten heißt es am Freitag, 24. August, „Den Wald mal anders erleben“. Am Samstag, 25. August (10 bis 13 Uhr) heißt das Thema „Schnitzen für Große“ (ab 10 Jahren mit Begleitung), und am Sonntag, 26. August (14 bis 17 Uhr) heißt es „Der Wald abseits der Wege“.

Alle Veranstaltungen sind kostenfrei, Treffpunkt ist jeweils die Kalltalschule Lammersdorf. Anmeldungen sind erforderlich an die Gemeinde Simmerath, Tel. 02473/ 607159 oder unter E-Mail brigitte.jansen@gemeinde.simmerath.de.