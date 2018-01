Rurberg - Millionster Gast besucht Nationalpark-Tor Rurberg

Rurberg. Seit mehr als 4000 Tagen zieht das bei Touristen und Einwohnern beliebte Nationalpark-Tor in Rurberg mit seiner Nationalpark-Ausstellung „Lebensadern der Natur“ zahlreiche Besucher in seinen Bann. Jetzt ist die Millionengrenze geknackt: Der millionste Gast, Manfred Dederichs, wurde jetzt mit Enkelin Klara und Tochter Andrea Bach begrüßt.

Die gebürtigen Rurberger erhielten eine Urkunde sowie eine Eintrittskarte für den Besuch der neuen großen Erlebnisausstellung „Wildnis(t)räume“ im Nationalpark-Zentrum Eifel in Vogelsang. Am 18. Oktober 2005 hatte das Nationalpark-Tor – eine Kombination aus Tourist-Information und kleiner Nationalpark-Ausstellung - als erstes seiner Art in dem Großschutzgebiet seine Pforten geöffnet.

Manfred Dederichs kommt oft in das Nationalpark-Tor. Der 70-jährige Rurberger schätzt die moderne Ausstellung und ist bekennender Nationalpark-Fan. In seiner Anlage mit dem Rurberger Minigolfplatz informiert er seine Gäste auch über den Nationalpark mit seinen Erlebnisangeboten.

„Biber, Biber!“ ruft Klara

In der 110 Quadratmeter großen Ausstellung „Lebensadern der Natur“ erfahren Interessierte nicht nur viel zum Thema Nationalpark allgemein, sondern auch über die örtlichen Nationalpark-Besonderheiten. Dies sind die Lebensräume der Fließ- und Stillgewässer, deren Tier- und Pflanzenwelt sowie Ökologie. Dazu gehört der Blick aus der Flug-Perspektive eines Milans. Flusskrebs, Perlmuschel und Biber zeigen die Bedeutung des Nationalparks Eifel für Mensch und Natur.

Im September 2016 hatte die Nationalparkverwaltung die Ausstellung auf vier Sprachen sowie thematisch erweitert und hinsichtlich der Barrierefreiheit wesentlich optimiert. Da zog auch der Biber in die Ausstellung ein, ein prächtiges präpariertes Exemplar. Alleine um ihn zu sehen, muss die anderthalbjährige Enkelin Klara immer wieder in die Ausstellung und begrüßt ihr Tier, das auch Leittier des Nationalpark-Tores in Rurberg ist, freudig mit „Biber, Biber!“

Die Tourist-Info wird – wie alle Nationalpark-Tore – von der jeweiligen Nationalpark-Kommune oder ihrer touristischen Organisation betrieben, hier von der Rursee-Touristik der Nationalparkgemeinde Simmerath. Hingegen zeichnet die Nationalparkverwaltung Eifel für die Einrichtung der Ausstellung verantwortlich sowie dauerhaft für ihre inhaltliche Aktualisierung und technische Unterhaltung. Die Servicekräfte der Rursee-Touristik in der angeschlossenen Tourist-Info sind sowohl touristisch als auch nationalparkspezifisch bestens geschult und betreuen Gäste individuell und das 365 Tage im Jahr

„Unsere damaligen Erwartungen und Hoffnungen an die Einrichtung des Nationalparks Eifel und das Nationalpark-Tor Rurberg haben sich mehr als erfüllt. Das Nationalpark-Tor hat sich zu einem wahren Besuchermagneten entwickelt“, freut sich Bürgermeister Karl-Heinz Hermanns von der Gemeinde Simmerath.

„Neben unserem Nationalpark-Zentrum Eifel mit seiner 2000 Quadratmeter großen Erlebnisausstellung „Wildnis(t)räume“ spielen ebenso die um den Nationalpark herum angeordneten Nationalpark-Tore mit ihren kleineren Ausstellungen für die Lenkung, Sensibilisierung und Information der Nationalparkbesucher eine entscheidende Rolle“, ergänzt der verantwortliche Fachgebietsleiter Michael Lammertz von der Nationalparkverwaltung Eifel.

Ganzjährig startet jeden Samstag um 11 Uhr unmittelbar am Nationalpark-Tor Rurberg eine Rangertour, kostenfrei und ohne Anmeldung.