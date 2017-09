Maryanne Becker liest in der Galerie Eifel-Kunst

Gemünd.

Die durch ihre Romane „Grenzlandfrau“, „Fräulein Engel“ und „Die Flickschneiderin“ bekannte Autorin Maryanne Becker aus Berlin, in Ostbelgien geboren und aufgewachsen, stellt ihr im Sommer 2016 erschienenes Buch „Nach dem Sturm. Die Hypothek der Friedenskinder“ am Sonntag, 24. September, 15 Uhr, in der Galerie Eifel-Kunst in Gemünd vor.