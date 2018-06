Monschau - Maria-Hilfs-Stift feiert Patronatsfest

Monschau. Das Maria-Hilf-Stift in Monschau lädt am Mittwoch, 4. Juli, Freunde des Hauses zum Patronatsfest ein. Gefeiert wird ab 15 Uhr im Eingangsbereich mit Cocktailbar, Gewinnspielen, Kaffee, frischen Waffeln und Musik.

Die Feierlichkeiten beginnen um 11 Uhr mit einem Gottesdienst in der Hauskapelle. Als Patrozinium wird die Schutzherrschaft eines Patrons oder einer Patronin bezeichnet, der eine Kirche unterstellt wird. Das Wort wird auch für das Fest gebraucht, an dem der Namensgeber einer Kirche gefeiert wird (Patronatsfest). „Unser Haus steht demnach unter dem Schutz von Maria, „Mutter von der immerwährenden Hilfe“, so Schwester Anjana, Oberin des Maria-Hilf-Stiftes in Monschau.