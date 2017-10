Lammersdorf.

Die Krönung der Zirkusprojektwoche an der Kalltalschule in Lammersdorf stand am Freitagabend und Samstagmorgen an, als die Schulkinder im fast ausverkauften Zirkuszelt vor jeweils knapp 400 begeisterten Zuschauern ihr Können als Trapezkünstler, Feuerspucker, Seiltänzerinnen, Trampolinkünstler, Akrobatinnen, Jongleuren, Clowns und Zauberern präsentierten.