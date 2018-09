Vossenack - Mäxchen Maus lädt zur kleinen Bühnenschau ein

Vossenack . Wenn Mäxchen Maus, das Theatermaskottchen des Marionettentheaters De Strippkes Trekker, zur kleinen Bühnenschau einlädt, dann steppt der Bär, und der Zirkuslöwe ist los, dann wird Herr Katz von der Leine gelassen und der italienische Eismann zur Verzweiflung gebracht.

Ganz am Schluss darf man auch hinter die Bühne, um zu sehen, ob die Akteure alles gut überstanden haben. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 11. September, 19 Uhr, im Kloster-Kultur-Keller in Vossenack statt.

Eintritt: 5 Euro. Geeignet ist das Stück für Kinder ab sechs Jahren.