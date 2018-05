Rott - Mädchen üben Ballgefühl und spielen ein Turnier

Rott. Der SV Rott richtete jetzt auf dem eigenen Sportplatz einen „Tag des Mädchenfußballs“ für Schul- und Grundschulklassen aus der Region aus. Daran nahmen insgesamt neun Mannschaften, bestehend aus je vier bis sieben Spielerinnen von drei verschiedenen Schulen teil.

Beteiligt waren die Grundschule aus Roetgen, die Sekundarschule aus Simmerath und die Sankt-Ursula-Mädchenrealschule aus Monschau. Nach einer kurzen Begrüßung aller Teilnehmer startet pünktlich eine erste Einheit, in welcher die Mädchen, in verschiedene Gruppen eingeteilt, diverse Übungen zu den Themen Ballgefühl, Dribbling, Passen und Torschuss ausführen mussten. Insgesamt musste jede Spielerin fünf Stationen durchlaufen.

Fünf Wettkampfrunden

Um 11 Uhr ging es mit dem Turnier los. Dieses wurde im sogenannten „Schweizer System“ gespielt, bei welchem die Teams gegen ungefähr gleichstarke Gegner antreten, um so ein ausgeglichenes Spiel zu gewährleisten. Nach drei gespielten Runden wurde eine Mittagspause eingeschoben, in welcher sich die Spielerinnen mit Waffeln, Gebäck oder auch Würstchen stärken konnten. Später wurden dann die beiden letzten Runden des Turniers ausgespielt und so ein Gesamtsieger ermittelt.

Die Siegerehrung nahm der Schirmherr, der Bügermeister der Gemeinde Roetgen, Jorma Klauss, vor. Er zeigte sich sichtlich begeistert von dem Engagement vieler Mädchen und appellierte an alle, in Zeiten des Smartphones mehr Zeit für sportliche Aktivitäten jeglicher Art zu nutzen.

Für jedes Mädchen gab es ein Stirnband und eine Limo, zusätzlich erhielt jede Schule noch einen Ball als Dankeschön für die Teilnahme.

Auch die Mädchen äußerten sich insgesamt positiv über diesen Tag, und einige werden vielleicht bald einmal bei einem Schnuppertraining vorbei schauen. Auch die Verantwortlichen des SV Rott zeigten sich zufrieden mit dem Einsatz und der Begeisterung der jungen Sportler.

Aufgrund der vielen positiven Rückmeldungen plant die Mädchenabteilung des SV Rott in den nächsten Jahren wieder einen solchen „Tag des Mädchenfußballs“, welcher durch den DFB ins Leben gerufen und seit 2008 auch schon fünf Mal vom TV Konzen ausgerichtet wurde.