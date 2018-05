Monschau - Lutz E. Dreesbach stellt „Die guten Dinge – Manufakturen in NRW“ vor

Monschau.

Ob bei der Monschauer Senfmühle, dem Bonbonmacher Anno 1900 aus Simmerath oder der Papierfabrik Zerkall – in seinem kürzlich erschienenen Buch „Die guten Dinge – Manufakturen in NRW“ hat der Düsseldorfer Autor Lutz E. Dreesbach auch einen Blick hinter die Kulissen von Familienunternehmen in der Eifel geworfen und dabei faszinierende Geschichten über alte Handwerkskunst gehört.