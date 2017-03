Linke: „Kein Rotstift bei der Klassik“

Nordeifel. Anlässlich der Haushaltsberatungen der Städteregion stellt sich die städteregionale Fraktion der Linken entschieden gegen Kürzungen im Kulturbereich. Solche Kürzungen sind für dieses Jahr angekündigt worden.

Kämme es zu diesen Kürzungen, wäre davon auch unter anderem die Veranstaltungsreihe „Monschau Klassik“ betroffen. „Dass hier der Rotstift angesetzt wird, kann ich nicht nachvollziehen“, kritisiert Dieter Seidel, der die Linke als sachkundiger Bürger im Ausschuss für Regionale Zusammenarbeit, Mobilität und Europa vertritt. „Die Veranstaltung hat sich geöffnet und zum Festival gewandelt, sie bietet neben klassischer auch Rock- und Popmusik, volkstümliche Töne und Liedermacher“.

Neben Angeboten für Familien gebe es auch Märchenveranstaltungen für Kinder und Jugendliche. Mit ihrer Freiluftbühne auf der Burg sei die Veranstaltungsreihe nicht nur Aushängeschild für das Monschauer Land, sondern auch Anziehungspunkt für die umliegenden Kommunen. „Ohne Monschau Klassik würden bekannte Künstler aus dem In- und Ausland gar nicht in den städteregionalen Teil der Eifel kommen“, bemerkt Seidel weiter.

25.000 Euro stehen zur Diskussion

Würden die Kürzungspläne umgesetzt, müsste Monschau Klassik mit 25.000 Euro weniger im Jahr auskommen. „Diese Summe wird aber benötigt, um jungen Menschen den Zugang zur Kinderoper zu ermöglichen“, betont Marika Jungblut, Vertreterin der Linken im Ausschuss für Tourismus und Kultur.

„Es handelt sich schließlich um eine nichtkommerzielle Veranstaltung, die ohne die ehrenamtliche Helferinnen und Helfer gar nicht zustande käme“. Mangels eines Theaters im Monschauer Land gebe es dort auch keine anderen Zuschussempfänger.

„Wir lehnen auch die Streichung der Zuschüsse in gleicher Höhe beim sogenannten September-Special in Aachen ab“, stellt Uwe F. Löhr klar, der Fraktionsvorsitzende der Linken. Es sei wichtig, das in der Städteregion auch erschwingliche und kostenlose Kulturveranstaltungen angeboten werden. „Kultur sollte für alle Bevölkerungsschichten erschwinglich sein und nicht nur für die oberen Zehntausend“.