Weihnachtliches Singen mit dem Eifelchor in der Eicherscheider Kirche

Eicherscheid.

Auch in diesem Jahr laden die Musiker Sylvia Noel und Daniel Wiegand wieder zum gemeinsamen Weihnachtsliedersingen in die Eicherscheider Kirche ein. In diesem Jahr wird erstmals auch der Eifelchor den Abend mitgestalten. Rund 40 Sängerinnen und Sänger freuen sich darauf, zusammen mit den Zuhörern in die Weihnachtszeit einzutauchen.