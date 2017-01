Letzte Notunterkunft für Flüchtlinge der Städteregion Aachen geschlossen

Höfen. Zum Jahresende 2016 ist in Monschau-Höfen die letzte Notunterkunft der Städteregion Aachen für Flüchtlinge geschlossen worden. Die Unterkunft war am 1. Oktober 2015 vorbereitet und bereits am 5. Oktober mit 93 Flüchtlingen belegt worden.

Sieben Notunterkünfte mit 1103 Plätzen Insgesamt kamen seit Herbst 2015 Tausende Menschen innerhalb kürzester Zeit in die Städteregion Aachen und mussten kurzfristig versorgt werden. Das Land NRW hatte die Städteregion im September und Oktober 2015 im Rahmen der Amtshilfe um Unterstützung bei der Aufnahme von Flüchtlingen gebeten. Die Städteregion hatte seit Anfang Oktober 2015 sieben Notunterkünfte mit insgesamt 1103 Plätzen betrieben: Baesweiler (Turnhalle Jahnstraße): 112 Plätze, Eschweiler (Turnhalle des Berufskollegs): 199 Plätze, Herzogenrath (Turnhalle des Berufskollegs): 199 Plätze, Monschau (Funk): 172 Plätze, Simmerath (Teil des Internats der Handwerkskammer): 90 Plätze, Stolberg (Turnhalle des Berufskollegs): 199 Plätze und Würselen (ehemalige Albert-Schweitzer-Schule): 132 Plätze. Mehr zum Thema

Die Kapazität musste schon kurze Zeit später auf insgesamt 172 Plätze erhöht werden. Die Flüchtlinge kamen überwiegend aus Syrien, Irak und Afghanistan.

Um allen Helfern „Danke“ zu sagen und gemeinsam auf die zeitweise sehr turbulenten Monate zurückblicken zu können, wurde zum „Ausstand“ eine kleine Abschiedsfeier veranstaltet. Diese wurde vom Deutschen Roten Kreuz, Kreisverband Städteregion Aachen e.V., das die Unterkunft betrieben hatte, in Zusammenarbeit mit der Stabsstelle Flüchtlingshilfe der Städteregion Aachen organisiert.

DRK-Präsident Ingo Kohnen dankte allen Beteiligten für die gute und intensive Zusammenarbeit: „Inzwischen können wir bei der Unterbringung von Flüchtlingen auf reichlich Erfahrung zurückgreifen, um eine umfassende Betreuung von Menschen aus unterschiedlichen Kulturen zu gewährleisten. Doch nur durch die engagierten Mitarbeiter und Ehrenamtler konnten wir so gute Bedingungen schaffen.“

Kohnen hob auch die hervorragende Akzeptanz der Höfener Bevölkerung im Umgang mit Flüchtlingen hervor. Auch Marlis Cremer, die Leiterin des Amtes für Ordnungsangelegenheiten, Rettungswesen und Bevölkerungsschutz der Städteregion Aachen, bedankte sich bei der Stadt Monschau sowie allen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeitern für die sehr gute Zusammenarbeit.

„Insbesondere Axel Fielen und Gisela Bosle standen in der schwierigen Anfangsphase, sowie auch an Weihnachten und Silvester, rund um die Uhr als Ansprechpartner zur Verfügung. Das hat die Abläufe sehr erleichtert“, so Cremer. Die Betreuung der Flüchtlingsunterkunft in Höfen übernahm das Deutsche Rote Kreuz. Marie-Theres Johnen leitete die Einrichtung, Abteilungsleiter war Naseem Jafri.

Positive Bilanz

Für die Sicherheit sorgte das Team der Firma Corsten Security aus Baesweiler. „Das Engagement in Höfen war sehr beachtlich. Es wurde schon kurz nach der Eröffnung eine Kleiderkammer eingerichtet. Es fand ein regelmäßiger Deutschunterricht statt und auch auf die sozialen Belange wurde große Rücksicht genommen. So wurde eigens ein Zimmer für die Frauen als Rückzugsort eingerichtet. Auch die kulturellen Belange kamen nicht zu kurz“, bilanziert Johnen. Nicht nur in Höfen hat das DRK in Zusammenarbeit mit der Stabsstelle Flüchtlingshilfe hervorragende Arbeit geleistet: „Alle fünf DRK-Einrichtungen liefen problemlos und auch im Zuge des Rückbaus hat das DRK die Städteregion Aachen tatkräftig unterstützt. Insgesamt wurden rund 80 Mitarbeiter in den Notunterkünften eingesetzt“, so Cremer.