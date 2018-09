Mechernich/Eifel.

In einem feierlichen Pontifikalamt hat Bischof Dr. Helmut Dieser jetzt in der Pfarrkirche St. Johannes Baptist in Mechernich den bisherigen Eifel­dekan, den Mechernicher Pfarrer Erik Pühringer, nach zwei Legislaturperioden entpflichtet. Gleichzeitig führte der Diözesanleiter den Schleidener GdG-Leiter Pfarrer Philipp Cuck als neuen Regionalvikar für die Eifel ein.