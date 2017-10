Leben in der russichen Provinz: Barbara Schaefer liest Anton Tschechow

Imgenbroich.

Anton Tschechow gilt als einer der bedeutendsten Autoren der russischen Literatur. Im Mittelpunkt seiner Arbeit stehen das Leben und die Denkweise der Menschen in der russischen Provinz. Einen Auszug aus seinem Werk erleben die Besucher einer Lit. Eifel-Veranstaltung am Mittwoch, 18. Oktober, 19.30 Uhr, im Pfarrheim St. Josef, Schulstraße 6, in Imgenbroich.