„Lauf mit in Schmidt“ zählt für die Cupwertung

Schmidt.

„Lauf mal wieder mit in Schmidt“ heißt es am 25. Juni. Die Leichtathletikabteilung des Turn- und Sportvereins Schmidt lädt Läufer aller Altersklassen zu dieser beliebten Veranstaltung ein. Im letzten Jahr hatte man sich entschlossen, diesen Lauf in die Reihe des Rureifel-Volkslaufcups aufzunehmen, und prompt stieg die Beteiligung sprunghaft an.