Mechernich - Lasst die Sägen im LVR-Freilichtmuseum Kommern singen und klingen

Mechernich.

An gleich drei Terminen findet im LVR-Freilichtmuseum Kommern wieder ein ganz besonderes Ferienangebot statt. Am Donnerstag, 2. August, am Freitag, 3. August, und am Donnerstag, 23. August, können große und kleine Museumsbesucher zwischen 11 und 16 Uhr auf einfachen Alltagsgegenständen musizieren.