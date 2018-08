Der Saal Hütten bleibt erhalten

Mit Hilfe der NRW-Stiftung, die am 1. September um 11 Uhr 100.000 Euro an den Saal-Hütten-Verein übergibt, und des Heimat- und Eifelvereins, der 30.000 Euro aufbringt, kann das traditionsreiche Haus erhalten werden. Aus diesem Anlass blicken wir in drei teilen auf die Geschichte des Gebäudes zurück.