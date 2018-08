Lammersdorf.

„Natürlich werden wir an diesem Tag auch unsere Fahrzeuge vorstellen“, erklären Jannik Schlicht und Marco Hartleb von der Lammersdorfer Jugendfeuerwehr. Der genannte Tag ist der 1. September, an dem die Löschgruppe Lammersdorf der Freiwilligen Feuerwehr Simmerath an der Hoscheidter Straße von 11 bis 18 Uhr zum Tag der offenen Tür einlädt.