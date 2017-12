Lammersdorf: Neuigkeiten in Sachen Fremdwasser und Otto-Junker-Platz Letzte Aktualisierung: 14. Dezember 2017, 15:02 Uhr

Lammersdorf. Die Fremdwasser-Sanierung im öffentlichen Kanalnetz in Lammersdorf schreitet voran. Wie die Verwaltung jetzt in der Sitzung des Gemeinderates mitteilte, ist der Gemeinde Simmerath seitens der NRW-Bank ein weiterer Zuwendungsbescheid in Höhe von 177.000 Euro zugesagt worden.