Lammersdorf - Lammersdorf feiert und bewegt gemeinsam auf der Pfarrkirmes

Lammersdorf.

„Gemeinsam etwas bewegen“ war das Motto der diesjährigen Pfarrkirmes in Lammersdorf, welche erstmals gemeinsam von der St.-Johannes-Schützenbruderschaft und der Kirchengemeinde veranstaltet wurde. Eröffnet wurde die Pfarrkirmes am Samstagabend mit der heiligen Messe in der Pfarrkirche. Pfarrer Michael Stoffels zelebrierte diese, in der auch die Inthronisation der neuen Schützenmajestäten erfolgte.