Nordeifel.

Eine ganz neue Art des experimentellen, interaktiven Gottesdienstes für Jugendliche gibt es am Samstag, 1. Juli, in der Monschauer Altstadt. Unter dem Titel „Gottes Wort... läuft“ erwartet das Jugendreferat des Evangelischen Kirchenkreises Aachen mehr als 200 junge Leute zu einem Gottesdienst, der nachmittags startet und bis in die Nacht hinein oder sogar bis zum nächsten Morgen dauert.