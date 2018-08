Gemünd - Künstlerin blickt auf Russland und Deutschland

Gemünd. Im Rahmen des Interkulturellen Dialogs zeigt die Galerie Eifel -Kunst ab Samstag, 1. September, Werke der in Moldawien geborenen, in Russland aufgewachsenen und nun in Deutschland lebenden Künstlerin Olga Stens. Sie hat über 20 Jahre in Sankt Petersburg gelebt, gelernt und gearbeitet.

Die Erinnerungen an ihre Heimat lässt sie immer wieder in ihre Themen und Bilder einfließen. Für die Künstlerin sind ihre Bilder wie ein Spiegel ihres Lebens, das sich in ihren Werken, in den Materialien, den Farben und dem Licht ausdrückt. In zahlreichen Gruppen- und Einzelausstellungen zeigte Olga Stens bisher eine vielfältige Dimension ihres Kunstschaffens.

Eine Auswahl ihrer Bilder wird bis zum 7. Oktober in der Galerie Eifel-Kunst, Schleidener Straße 1, in Gemünd zu sehen sein. Die Vernissage der Ausstellung „Deutschland und Russland mit den Augen der Kunst“ findet am Samstag, 1. September, ab 15 Uhr statt. Die Laudatio hält die Aachener Kunsthistorikerin Alexandra Simon-Tönges.

Die Galerie Eifel Kunst hat freitags und sonntags von 14-18 Uhr und nach Vereinbarung geöffnet. Der Eintritt ist frei.

www.eifel-kunst.de