Gemünd - Künstler werben für Frieden in der Galerie Eifel-Kunst

Gemünd. Im Kontext zur gerade zu Ende gegangenen Ausstellung „Krieg“ steht eine weitere Gemeinschaftsausstellung in der Galerie Eifel-Kunst: „Frieden“. 19 Künstler möchten für den Frieden werben.

Sie kommen aus Österreich, aus der Schweiz und aus Deutschland. Ghazwan Assaf (Genthin), Dennis Brandt (Stolberg), Steffen Büchner (Dresden), Horst Dauth (Dellfeld), Gaby Ertl (Wien). Corry Gloeckle-van Den Bos (Ulm), Birgit Hartl (Wertingen), Iris Hilgers (Dreiborn), Muaz Kassab (Gemünd), Jörg Rasenberger (Hennef), Marita Rauchberger (Hellenthal), Mirjam Rigamonti Largey (Rapperswil, CH), Cornelia Saxler (Daun), Petra Ullrich-Neis (Essen), Siegfried Victor (Hasenfeld), Monique Vos van Dalen (Scheid), Alexandra Vogelhuber, (Haiger), Bernd Wawer (Gemünd), und Axel Rüdiger Westphal (Euskirchen).

Diese Künstlerinnen und Künstler stellen vom 22. April bis zum 2. Juni in der Galerie Eifel-Kunst, Schleidener Straße 1, in Gemünd aus. Die Öffnungszeiten sind freitags und sonntags von 14 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung. Zum Schluss der Ausstellung am 2. Juni wird es um 20 Uhr eine Finissage geben, zu der viele der Künstler persönlich anreisen. Die Gestaltung des Abends übernimmt der Gitarrist Heinz Braun. Der Eintritt ist frei.