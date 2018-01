Nordeifel. Im Rahmen der freundschaftlichen Beziehungen zwischen der Gemeinde Bütgenbach und der Stadt Monschau soll im Jahr 2018 wieder eine gemeinsame Ausstellung mit Künstlerinnen und Künstlern aus Bütgenbach und Monschau veranstaltet werden.

Ausstellungsort wird der von früheren Ausstellungen bekannte „Hof Bütgenbach“, Zum Walkerstal 15, sein. Die Ausstellung soll an zwei Wochenenden, und zwar am 17. und 18. März sowie am 24. und 25. März geöffnet sein. Für Freitag, 16. März, ist die Vernissage geplant.

Interessierte Künstler können sich bis zum 10. Januar bei der Stadtverwaltung Monschau, Udo Prick, Telefon 02472/81242, oder per E-Mail an udo.prick@stadt.monschau.de melden.