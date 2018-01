Lammersdorf - Kritischer Blick auf geplanten Kreisverkehr in Lammersdorf

Plan wird in Sitzung am 1. Februar vorgestellt

Die beiden Geschäftsleute Klaus Genter und Harald Prümmer halten es für unbedingt erforderlich, dass die Pläne für den Kreisverkehr der Öffentlichkeit bekannt gemacht werden, damit die Bürger auch über die Dimension des Kreisverkehrs im Bilde sind. Diesem Wunsch wird die Gemeinde Simmerath Rechnung tragen.

Der überarbeitete Entwurf soll in der öffentlichen Sitzung des Simmerather Planungsausschusses am Donnerstag, 1. Februar, vorgestellt werden. Verabschiedet werden soll die endgültige Planung dann in einer nachfolgenden Sitzung des Planungsausschusses Ende März.

Noch in diesem Jahr soll dann mit den Bauarbeiten begonnen werden. Die Zeit drängt, weil zu Beginn des Jahres 2019 die Bautätigkeit im Neubaugebiet Hasselfuhr, das ja über den Kreisverkehr angeschlossen wird, beginnen soll.