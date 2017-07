Eifel.

Seinem Ärger über die aktuelle Straßenbaustellensituation in der Nordeifel machte der Rollesbroicher SPD-Ratsvertreter Marc Topp in der Sitzung des Simmerather Gemeinderates Luft. „Man ist derzeit schneller in Köln als in Aachen“, schimpfte er. Seine Kritik zielte unter anderem auf mehrere Straßenbaustellen in der Ortslage Lammersdorf.