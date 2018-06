Kalterherberg - Kranker Baum muss Kinderspielplatz weichen

Kalterherberg.

Der Kinderspielplatz in Kalterherberg am Theißbaumweg muss an einen anderen Standort verlegt werden, da der Eigentümer des Grundstückes den Pachtvertrag nicht verlängern will. Der Sozialausschuss der Stadt Monschau hat beschlossen, den Spielplatz in den Clara-Viebig-Park am Pfarrzentrum zu verlegen.