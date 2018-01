Eifel - Kostümball, Beatball und Rosenmontagszug in Kalterherberg

Eifel. Am Karnevalswochenende heißt es auch in Kalterherberg wieder „Alaaf!“ auf den Straßen und an der Vereinshalle.

Am Samstag, 10. Februar, startet um 20 Uhr der Kostümball. Aufgrund steigenden Zuspruchs in den vergangenen Jahren wurde dafür die bekannte Coverband „Silvermoon“ aus Ostbelgien engagiert, um für Stimmung zu sorgen. Auch eine Cocktail- und Sektbar sorgt für die Verpflegung. Für die jüngeren Gäste wird am 11. Februar ab 20 Uhr der Kostümbeatball veranstaltet. Auch hier gibt‘s eine Cocktail- und Sektbar. Für die sichere An- und Abreise sorgen Discobusse. Der kleine, aber feine Rosenmontagszug startet am 12. Februar um 14 Uhr am Seniorenheim in der Malmedyer Straße und verläuft über Kirche, Hotel Hirsch, Arnoldystraße und Kuhlengasse zur Vereinshalle. HIer steigt ab etwa 16 Uhr die „After-Zoch-Party“. Der Zeltverbund und die Karnevalsfreunde Kalterherberg laden ein.