Kostenloses Seminar für in der Flüchtlingshilfe tätige Ehrenamtler Letzte Aktualisierung: 12. Oktober 2017, 11:30 Uhr

Roetgen. Das Kommunale Integrationszentrum der Städteregion Aachen bietet eine kostenlose Fortbildungsreihe an. Adressaten sind ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe engagierte Menschen. Am Montag, 6. November, findet in Roetgen ein Seminar unter dem Titel „Zuvielcourage – Argumentationstraining gegen Stammtischparolen“ statt.