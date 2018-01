Politiker reagieren mit Zustimmung und Kritik an dem Konzept

Von Politik und Verwaltung wurde der Vorschlag zunächst grundsätzlich begrüßt. Lukas Benner (Grüne) sprach von einer sinnvollen Entwicklung, die viele Chancen biete. Es wurden aber auch Bedenken geäußert, dass die Pläne im ersten Schritt möglicherweise zu weit gingen. Stephan Speitkamp (CDU) nannte die Entwicklung der Roetgen-Touristik einen Glücksfall. Er sah aber eine Gefahr darin, anderen Gastronomen vor den Kopf zu stoßen, da es hier eine Förderung mit öffentlichen Mitteln gebe. Silvia Bourceau (UWG) sagte, der Tourismus in Roetgen dürfe nicht nur auf diesem einen Projekt aufbauen.

Außerdem sei dies im ersten Aufschlag zu viel. „Lassen Sie uns erstmal unseren Schatz freilegen“, forderte sie. Dr. Georg Dittmer (FDP) sah noch andere Probleme mit Blick auf den Tourismus in Roetgen. Zwar führten der Vennbahnradweg und der Eifelsteig durch Roetgen, aber die meisten Touristen blieben nicht da. Hier sei eine Anlaufstelle und Auskunftsmöglichkeit wünschenswert.

Kritik geübt wurde aber auch an dem Namen „Westwall-Schleife“ für den neuen Radweg. Mit dem Tod von Tausenden Menschen dürfe kein Geschäft gemacht werden, sagte Willi Axer (SPD) und fand dabei Unterstützung von Wolfgang Schruff (PRB), der sich von den vorgestellten Bauplänen zunächst erschlagen fühlte und vorschlug, das Projekt zunächst in kleinerer Form anlaufen zu lassen. Bürgermeister Jorma Klauss erklärte, dass es sich dabei nicht um eine Erfindung der Gemeinde oder der Roetgen-Touristik handele. Es handele sich um einen Arbeitstitel, den das Land NRW gewählt habe.

Der Begriff „Roetgen-Schleife“ habe beim Land keine Zustimmung gefunden. Rainer Welzel (UWG) schlug den Namen „Befreiungs-Schleife“ vor. Auch die Kosten müssten im Blick behalten werden. Schließlich würde das Geld später an anderer Stelle fehlen, etwa für den Erhalt des Saals Hütten in Rott. Christa Heners (Grüne) hatte hingegen den Eindruck, dass die Idee in der politischen Diskussion zerfleischt werde. „Wenn wir das ernst meinen, müssen wir investieren. So funktioniert Wirtschaftsförderung“, sagte sie. Wenn man eine Förderung in Anspruch nehmen wolle, müsse jetzt gehandelt werden.

Die Ausschussmitglieder beschlossen einstimmig, die rechtlichen Bedingungen prüfen zu lassen. Außerdem wurde die Verwaltung beauftragt, die Erweiterung der Wanderstation mit in den Förderantrag aufzunehmen. Dies wurde mit vier Gegenstimmen der UWG und der FDP beschlossen.