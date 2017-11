Konzen.

„Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum“ hat Friedrich Wilhelm Nietzsche einmal gesagt. Dieser Redensart kann auch Günther Rönnig ohne Einschränkung zustimmen, aber in diesen Tagen mischen sich auch ein paar traurige Töne in das bekannte Zitat des deutschen Philosophen. Für Günther Rönnig neigt sich das Kapitel Musik dem Ende zu. Nach fast 40 Jahren schließt der Musikalienhändler sein Geschäft in der Konzener Heerstraße.