Komplimente-Austausch vor dem Nordeifeler Bezirksligaderby Von: hes

Letzte Aktualisierung: 7. September 2018, 12:38 Uhr

Eicherscheid/Roetgen. Knisternde Spannung herrscht bei den beiden Nordeifeler Bezirksligaclubs vor dem ersten der beiden Derbys am kommenden Sonntag (15 Uhr) an der Bachstraße. Die Saison ist noch jung, und beide Teams sind weder überragend, noch katastrophal in die Spielzeit gekommen.