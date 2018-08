Simmerath - Komparsen für die Serie „Eifelpraxis“ gesucht

Simmerath. Wer bei der Fernsehserie „Die Eifelpraxis“ eine Rolle als Komparse besetzen möchte, hat die Möglichkeit, bei einem Casting teilzunehmen.

Es findet statt am Donnerstag, 23. August, 14 bis 20 Uhr, im Ferienpark Rursee in Simmerath, In den Brüchen 45. Gedreht wird dann wochentags vom 29. August bis zum 12. September, sowie am Samstag, 1. September, in Monschau, Simmerath und Umgebung.