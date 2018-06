Simmerath - Kommunionkinder sammeln für andere Kids

Simmerath. Nach dem Motto ihrer Ersten Heiligen Kommunion „Unterwegs mit Jesus“ machten sich die Simmerather Kommunionkinder mit Pastor Michael Stoffels auf den Weg zum feierlichen Pontifikalamt mit Bischof Helmut Dieser am Antoniushof in Rurberg.

Hier hatten die Kinder Gelegenheit, noch mal Danke zu sagen an alle, die sie an ihrem Festtag begleitet und an sie gedacht haben, aber auch an Kinder zu denken, denen es nicht so gut geht wie ihnen.

Vor diesem Hintergrund sammelten sie bei ihren Familien und Gästen Geld und konnten schließlich 1020 Euro an Peter Borsdorff und seine Aktion „Running for Kids“ übergeben. Peter Borsdorff, der für den guten Zweck immer gerne unterwegs ist und insgesamt schon rund 1,9 Millionen Euro an Spendengeldern verteilt hat, wird diese Spende Kindern aus der Region persönlich zur Verfügung stellen, die ein schweres Schicksal erlitten haben.