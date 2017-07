Kommunionkinder aus Imgenbroich spenden Schatzkiste für Nils

Imgenbroich. Eine kleine Schatzkiste hatten die Kommunionkinder aus Imgenbroich vorbereitet, um sie auf dem Spielplatz an der Schulstraße an Peter Borsdorff für seine Aktion „Running for Kids“ zu übergeben. In der Kiste befanden sich genau 241,17 Euro, die nun dem sechsjährigen Nils aus Langerwehe zugutekommen, der an einer Muskelkrankheit leidet und auf einen Rollstuhl angewiesen ist.

„Der Nils war schon mehrfach im Krankenhaus und kann nicht in den Kindergarten oder zur Schule gehen, deshalb hat er nur wenige Kontakte. Für den bin ich zurzeit unterwegs“, erklärte der Läufer mit der Sammelbüchse den Kindern.

Er sei bereits seit mehreren Wochen für Nils unterwegs und sammle Spenden, damit der June einen Therapiehund bekommt, der für ihn ein Kumpel und Partner sein kann. Die Ausbildung des Hundes mit dem Namen Eddy koste aber eine Menge Geld, und deshalb freue er sich sehr über die Spende der Kommunionkinder, sagte Borsdorff.

Die Kinder hatten sich entschieden, das Geld der Aktion „Running for Kids“ zur Verfügung zu stellen, da sie sehen wollten, was mit ihrer Spende geschieht. Bei Peter Borsdorff waren sie an der richtigen Adresse, denn er berichtete nicht nur ausführlich über seine Aktion, für die er schon seit 22 Jahren laufend unterwegs ist und insgesamt über 1,6 Millionen Euro gesammelt hat, sondern er hatte auch ein Bild des kranken Nils mitgebracht.

Außerdem überreichte er den Kindern als Geschenk eine CD mit einem Lied über den „Engel op Loofschohn“. Das gesammelte Geld will Borsdorff Mitte Juli an Nils Familie übergeben. Die nächsten Hilfsprojekte warten aber schon. Bald wird Borsdorff für eine Familie in Hammer unterwegs sein, unter anderem auch beim Rursee-Marathon.