Kommentiert: Der Baum muss stehen – aber wann?

Kurz vor Totensonntag sah man in der Eifel die ersten Weihnachtsbäume erstrahlen – in Vorgärten und in vielen Geschäften. Der Christbaum im Wohnzimmer kommt viel später an die Reihe, und er ist auch viel wichtiger, verbinden wir doch damit den Inbegriff der Weihnachtszeit.