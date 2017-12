Rollesbroich - Kollision mit Bus: Eine leicht verletzte Person

Rollesbroich.

Zwischen Rollesbroich und Lammersdorf hat es am frühen Donnerstagmorgen einen Unfall gegeben. Ein Bus stieß mit zwei Autos zusammen, dabei wurde ein 64-jähriger Autofahrer leicht verletzt. An der betroffenen Unfallstelle hatte es bereits am vergangenen Freitag einen Zusammenstoß gegeben.