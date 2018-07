Knallerpaarung in der ersten Kreispokalrunde Von: kk

Nordeifel. Im Fußballkreis Aachen wurde in dieser Woche die Kreispokalrunde ausgelost und direkt schon in der ersten Runde am 19. August kommt es zur Neuauflage des Endspiels der vergangenen Runde. Landesligist SV Rott erwartet den Mittelrheinligisten VfL Vichttal.