Simmerath.

Der sogenannte „kleine Rathausplatz“ in Simmerath soll in Dr. Fritz-Platz umbenannt werden. So wünscht es sich jedenfalls der Kameradschaftliche Verein 1901 Simmerath. Dessen Arbeitskreis „Alt Simmerath“ hatte im Sommer einen entsprechenden Antrag bei der Gemeindeverwaltung eingereicht, der in Ratssitzung am Dienstagabend beraten wurde.