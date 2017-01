Lammersdorf.

Ob Hannah Wilden demnächst an der St.-Ursula-Realschule in Monschau bei Unterrichtsbeginn von den Lehrerinnen mit Hofknicks begrüßt wird, darf vielleicht bezweifelt werden, auch wenn die Zwölfjährige seit Sonntag in Lammersdorf als Kinderprinzessin der Karnevalsfreunde in Amt und Würden ist. Der Karneval für Kinder erfreute sich im Festzelt auf dem Otto-Junker-Platz erneut großer Beliebtheit.