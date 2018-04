Simmerath - Klarheit über die Förderschule Nordeifel bis Ende Mai

Simmerath.

Das Ringen um den Fortbestand der Förderschule Nordeifel in Eicherscheid befindet sich in der entscheidenden Phase. Bekanntlich war die Auflösung der Einrichtung bereits beschlossene Sache, aber nach dem Regierungswechsel im Mai 2017 in Düsseldorf taten sich plötzlich wieder neue Chancen für den Erhalt der Schule auf, die auch vom Schulverband Nordeifel umgehend ergriffen wurden.