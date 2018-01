Monschau - Klangerlebnisse mit Saxophon und Klavier im Auklosters Monschau

Monschau. Mit einem außergewöhnlichen Kammermusikabend im Bürgersaal des Auklosters Monschau am 7. Januar um 17 Uhr entführt das Duo Andrey Lakissov (Saxophon) und Ulugbek Palvanov (Klavier) das Publikum zu besonderen Klangerlebnissen. Neben Werken von J. S. Bach und A. Piazzolla können sich Musikliebhaber auch auf Kompositionen von P. Glass freuen.

Andrey Lakissov ist einer der führenden Saxophonisten seiner Generation. Als Preisträger zahlreicher internationaler Musikwettbewerbe gastiert er im In- und Ausland. Zusammenarbeiten mit Orchestern, Ensembles und Bands wie Kammersymphonie Berlin, Lauten-Company und Junge Musik Berlin führten ihn auf die großen Bühnen in Europa und internationaler Festivals. Neben dem klassischen Studium widmete er sich auch dem Jazz und der Weltmusik.

Er beherrscht neben verschiedenen Holzblasinstrumenten auch Gitarre, Klavier und hat sich als Sänger in der russischen Dichter- und Liedermacherszene einen Namen gemacht. 2010 gründete Andrey Lakisov zusammen mit Timofey Sattarov das Ensemble Laccasax. Das Ziel dieses Ensembles ist es, das Potenzial der verschiedenen Einflüsse und Genres auszuschöpfen und in ihren Konzerten zu komprimieren. Das Motto: improvisieren, arrangieren, bearbeiten, komponieren und die Persönlichkeiten beider Instrumente virtuos und voll entfalten.

Ulugbek Palvanov ist ebenfalls ein gern gesehener Gast in der internationalen Konzertszene. Den Grundstein für seine inzwischen viel beachtete, pianistische Karriere legte der Gewinn einer Vielzahl von nationalen sowie internationalen Wettbewerben. So ist Ulugbek Palvanov unter anderem Gewinner bzw. erster Preisträger des „City of Porto“ International Piano Competition in Portugal, des Ferruccio-Busoni-Wettbewerbs in Bozen, des Robert-Schumann-Wettbewerbs in Zwickau sowie der „Arthur Rubinstein International Piano Competition“ in Tel Aviv. Als Solist tritt Ulugbek Palvanov zwischenzeitlich in ganz Europa, den USA sowie in Russland auf. Er spielte bereits unter anderem mit dem Moscow Symphony Orchestra, dem Israel Philharmonic, dem Bozen Chamber Orchestra sowie dem Georgischen Philharmonischen Orchester zusammen.

Pianist und Kulturmanager Florian Koltun übernimmt die Moderation des Abends und wird zwischen den Werken mit Anekdoten und Hintergrundberichten auch Klassik-Einsteigern den Zugang zur Musik ermöglichen. Das Konzert beginnt am Sonntag, 7. Januar, um 17 Uhr im Bürgersaal des Auklosters Monschau (Austraße 5, 52156 Monschau). Die Ticketpreise betragen: 20 / 15 Euro (VVK 13 / 8 Euro zzgl. VVK-Gebühren), Schüler bis 18 Jahren haben zu allen Konzerten freien Eintritt.

Tickets können bei folgenden VVK-Stellen erworben werden: Monschau Touristinformation (Stadtstraße 16), Monschauer Wochenspiegel (Hans-Georg-Weiss-Straße 7), Buchhandlung Lesezeichen in Roetgen (Hauptstraße 45), Ticketshop Aachener Zeitung / Bürobedarf Kogel, Simmerath Hauptstraße 17.