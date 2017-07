Kita Lummerland feiert ihr Sommerfest

Roetgen. Alle Interessierten, die neugierig sind und die Kita Lummerland in Roetgen kennenlernen wollen, sind zum ritterlichen Sommerfest am Samstag, 8. Juli, zwischen 14 Uhr und 18 Uhr eingeladen. Die Kinder sind eingeladen, sich als Ritter oder Prinzessinnen zu verkleiden.

Highlights sind kleine Vorführung der Vorschulkinder, Show eines Feuerspuckers, Hüpfburg, Zuckerwattestand, Grillbuffet und eine Menge Spiel- und Bewegungsangebote.

Die Kita verfügt über vier Gruppen. Circa 70 Kinder im Alter von vier Monaten bis sechs Jahren werden hier betreut. Die Persönlichkeitsentwicklung und die Bedürfnisse der einzelnen Kinder stehen im Mittelpunkt der Arbeit. Kinder mit und ohne Behinderung spielen ganz selbstverständlich ohne Vorbehalte miteinander.

Unterschiedlichkeit wird gewünscht und alle profitieren davon. Seit Sommer 2016 besteht eine enge Kooperation mit der Frühförderung der Lebenshilfe Aachen e.V. Verschiedene Therapeuten und Heilpädagogen sind an mehreren Tagen in der Woche in der Kita, unterstützen und fördern die Kinder und beraten die Eltern. Die Eltern spielen dabei eine große Rolle.