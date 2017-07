Steckenborn.

„Gestern noch auf der Beerdigung von Helmut Kohl, heute zu Gast auf der Steckenborner Kirmes“ – so rief es Rudolf Jansen den Zuschauern des Steckenborner Kirmeszuges am Sonntagmittag zu. Er war so etwas wie der Chef des FBI der letzten Gruppe im Zug. Dieser war – getreu dem Motto der diesjährigen Kirmes „Make Steckenborn great again – hier regiert die Kirmes“ – sehr amerikanisch geprägt.